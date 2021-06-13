Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Dünya Şampiyonu

Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın, Mihriban Kokmaz, Eda Yıldırım ve Fatma Damla Altın'dan oluşan Özel Sporcular Kadın Para Atletizm Milli Takımı, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda, 4x400 metre bayrak yarışında takım halinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Milli sporcu Eda Yıldırım ise cirit atmada birinci olarak altın madalya kazandı. 17 yaşındaki Eda Yıldırım, VIRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç sporcu unvanının da sahibi oldu.

Milli özel sporcu Fatma Damla Altın ise yüksek atlamada gümüş, 100 metre engellide bronz madalya kazandı. Fatma Damla Altın, şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.