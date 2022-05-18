Özel sporcular Malta'yı salladı

5 gün süren Özel Olimpiyatlar'ın son gününde 5 madalya birden kazanan Türk sporcular, bowling, atletizm ve masa tenisinde toplamda 17 kez kürsüye çıkmanın sevincini yaşadı.

Özel Olimpiyatlar Malta Davetli Oyunları'nda, Türk sporcular şampiyonaya damga vurdu. Türkiye Özel Sporcular Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) çatısı altında faaliyet gösteren 14 sporcu, Malta'da 5 gün süren oyunlarda bowling, atletizm ve masa tenisi olmak üzere toplamda 17 madalya kazanıp, zirve yaptı.

Şampiyonanın son gününde masa tenisi mücadelesine çıkan zihinsel engelli sporculardan tek kadınlarda Emine Cüce, Ümran Akın gümüş, tek erkeklerde Hasan Kaçmaz gümüş, Sami Üçtaş bronz, Emine Cüce ve Ümran Akın'dan oluşan çift kadınlar takımı ise gümüş madalya kazandı.

Şampiyonada sporculardan moral desteğini esirgemeyen TÖSSED Başkanı Dilek Sabancı yaptığı açıklamada, "Beklediğimizden de büyük başarılara imza attık. Bize güvenen ve çocuklarını spor yolu ile toplumsal hayata kazandırmamıza büyük destek veren ailelerin de bir anlamda yüzünü güldürdük. Biz dernek olarak buradayız. Aldıkları başarılı sonuçlarla umutlarımızı yeşerten sporcularımızı da gönülden kutluyorum" diye konuştu.