(Özel) Suadiye'de apartmanda yangın paniği

Suadiye'de bir apartmanın elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının apartman dairelerine sıçramaması olası faciayı önlerken, yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Panonun yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Suadiye'de Tevfik Bey Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın nedeniyle binanın giriş katı duman altında kaldı. Panodaki yangının binadaki apartmanlara sıçramaması olası bir faciayı önledi. Yangına çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Söndürülen yangın sonrasında elektrik ekipleri binada çalışma yaptı.

Yangına müdahale eden Selim Sırtlı, "Bir anda benim dükkanın şartelleri indi. Baktım panodan sesler geliyor, kıvılcım çıkıyor. Yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik. İtfaiye geldi” dedi.

Vatandaşların elektrik panosundaki yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde vatandaşlar binanın kapısını açıyor ve yangına müdahale etmeye çalışıyor.