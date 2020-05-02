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(Özel) Süleymaniye Camisi'nde gün batımı hayran bıraktı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile camiler mahyalar ile süslenirken Süleymaniye Camisi’nin gün batımındaki eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile camiler mahyalar ile süslenirken Süleymaniye Camisi'nin gün batımındaki eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Türkiye'yi çektiği drone videoları ile gönüllü olarak tanıtan esas mesleği mimarlık olan Murat Turna Süleymaniye Camisi'ni gün batımında görüntüledi. Ramazan ayında mahyalar ile süslenen Süleymaniye Camisi'nin ışıklandırması gün batımıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havadan çekilen görüntülerde kısmen kızıla bürünen gökyüzü caminin manzarasını renklendiriyor. Süleymaniye Camisi'nde asılan mahyada ise “Hamd sana, Şükür Sana” yazısı ışıkları ile camiyi adeta süsledi. Korona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan caminin avlusunda ise havadan çekilen görüntülerde kimsenin olmadığı gözler önüne serildi.

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