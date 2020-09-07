İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Sultanbeyli'de patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Sultanbeyli’de patenli bir çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Sultanbeyli'de patenli bir çocuğun, özel halk otobüsünün arkasına asılarak yolculuk etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli ilçesinin ana arterlerinden Eşref Bitlis Bulvarı'nda patenli bir çocuk, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yüzlerce metre yolculuk etti. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına takılan bu anlar, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Görüntüde patenli çocuğun otobüsün arkasına, arkası dönük bir şekilde asıldığı, daha sonra sol şeride geçen toplu taşıma aracının arkasında tehlikeye aldırmaksızın yolculuğuna devam ettiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.