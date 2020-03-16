(Özel) Sultangazi'de hareketli anlar

Sultangazi'de bir kişi, eline aldığı uzun namlulu silahla bir türkü evini bastı. İçeride kurşun yağdıran zanlı, 6 kişiyi yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir türkü evinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişi cadde üzerinde bulunan iki ayrı mekana silahlı baskın düzenledi. İlk başta bir mekana giren ismi öğrenilemeyen saldırgan, orada havaya ateş açarak uzaklaştı. Ardından caddenin sonunda bulunan başka bir türkü evinde giren ve elindeki uzun namlulu silahla mekanı basan saldırgan, mekanı kurşun yağmuruna tuttu. Hızlıca dışarı çıkarken de kendini dışarı atanları sokak ortasında vuran şahıs, 6 kişiyi yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisinin de geldiği olayda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yerde yatan yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası kavga çıktı

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdüğü sırada mekan sahipleri içeri girmek istedi. Kalabalık grup içinde bazı kişiler polis ekipleriyle tartışma yaşayınca gergin anlar yaşandı.

Saldırgan şahıs polisler tarafından yakalandı

Polis ekipleri kan donduran olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın polis merkezindeki ifadesi devam ediyor.

Hastaneye kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.