(ÖZEL) Sultangazi'de kaçak barakalar ekipler tarafından yıkıldı

Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Sultangazi'de halk arasında "Adana Mahallesi" diye tabir edilen bölgede kamu arazisi üzerine kurulan barakalar, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşların şikayetleri üzerine Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler barakaları kaldırmak için çalışma başlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı çalışmayla barakalar yıkıldı. Çalışma sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı.

Barakadan çıkan vatandaşların Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildikleri öğrenildi.