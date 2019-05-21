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(ÖZEL) Sultangazi'de meyve yüklü kasaları çaldılar

Sultangazi’de park halindeki kamyondan meyve dolu kasaları çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi'de park halindeki kamyondan meyve dolu kasaları çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Sultangazi ilçesinin Zübeyde Hanım Mahallesi'nde dün sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki meyve-sebze yüklü bir kamyonete araçla yanaşan hırsızlar, meyve kasalarını taşımaya başladı. Kısa sürede bin liralık malzemeyi geldikleri araca yükleyen hırsızlar araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Görüntülerde hırsızların kamyonete yanaşarak malzemeleri geldikleri araca aktardıkları, o sırada çevreden insanların geçtiği ve hırsızların yaklaşık bin liralık malzemeyi aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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