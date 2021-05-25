(Özel) Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

Sultangazi'de yaşayan vatandaşların kümeslerine giren kişiler, bir gecede onlarca tavuk çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyanıp tavuklarını beslemek istediklerinde kümeslerinin boş olduğunu gören vatandaşlar ise şaşkına döndü.

İddiaya göre Sultangazi'de Habibler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların kümeslerine giren kişiler, bir gecede onlarca tavuk çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyanıp tavuklarını beslemek istediklerinde kümeslerinin boş olduğunu gören vatandaşlar ise şaşkına döndü. Tavuklarıyla geçimlerine katkı sağlayan vatandaşlar o anları üzüntüyle anlattı.

"Benim tavuklarımı geri getirsinler"

Yaşadığı olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Elmas Aslan, "Daha önce 5 tavuğumu çalmışlardı bu gecede 10 tavuğumu çalmışlar hepsi de yumurta yapıyordu benim oğlum 13 senedir Bakırköy'de tedavi görüyor bana yazık günah değil mi? Tavukları bana kızım ve damadım almıştı geçinmemize katkı sağlasın ve çocuklarım ile torunlarım yesin diye. Yalnız bizim değil komşularımızın ve tanımadığımız birçok kişinin tavuklarını da çalmışlar bu hırsızlığı yapanlar anlaşmışlar ekip olarak çalışıyorlar benim tavuklarımı geri getirsinler kesinlikle helal etmiyorum" dedi.

Sabah uyandığında civcivleri sevmek için kümese giden bir çocuk ise, "Çok üzüldüm ve ağladım canlı derslerime zor katıldım annem kümeste tavuklarımızın olmadığını söyledi sabahları civcivleri bir kutu içine koyarak eve getirir. Hele bakın kimler geldi diye gülerdi ve birlikte beslerdik ama bizim 5 civciv, 3 tavuk birde horozumuz vardı hepsini çalmışlar. Birde yaşlı komşumuz var onunda tavuklarını çalmışlar" dedi.

Mahallede yaşayan vatandaşlar bölgede daha öncede buna benzer tavuk hırsızlığı olaylarının yaşandığını ancak bu defa toplu halde bir çok kümese girerek tavukların çalındığını ve hırsızların tavukları anlaştıkları bazı çiftliklere sattıklarını iddia ettiler.