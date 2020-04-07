(Özel) Sultangazi'de uçan çatı 4 araca zarar verdi

Sultangazi'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı önce karşı binanın ikinci katına çarptı sonra sokakta park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu. Önce karşı binanın ikinci katına çarpıp camları kıran çatı, ardından sokakta park halindeki 4 otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise çatının kalan kısmının uçmaması için çalışma yaptı. Yaşanan kazada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Uçan çatıdan otomobili büyük zarar gören Süleyman Yarcı, “Biz içeride evdeydik. Görmedik ama ses geldi. Çıkıp baktığımda arabanın üzeri odunla doluydu. Kendi binamızın çatısı. Arabalar zarar gördü” dedi.