(Özel) Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa tramvay çarptı

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli çocuğa tramvay çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde tramvay yolunda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Beşir Zeyd (10) gelen tramvayı fark edemedi. Tramvay sürücüsünün çaldığı kornayı kulağındaki kulaklıktan dolayı duymayan 10 yaşındaki çocuğa tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.