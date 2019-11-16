(Özel) Suriyeli genç kız, savaşın acılarını resme aktardı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 22 yaşındaki Hayfa Dedo savaşta yaşadığı acıları resimlere yansıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tuvale resmeden genç ressam, resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi ve Pendik Belediyesi işbirliğiyle Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi'nde açılan Türkçe Dil Kursu'nda eğitim alan 22 yaşındaki Hayfa Dedo, 2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındı. Hayfa 2015 yılından bu yana ailesiyle Türkiye'de yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hayfa henüz 5 yaşındayken karalamalarıyla başladığı ve kendi yeteneğiyle geliştirdiği resim sanatını 6 yıl ara vermek zorunda kaldı. Hayfa'nın yeteneğini Türkçe Dil Kursu öğretmeni Güvercin Gündoğdu fark etti ve kendisine bu konuda telkinlerde bulunarak yeteneğini açığa çıkardı.

Hayali gerçek oldu

Pendik Belediyesinin destekleriyle ilk kişisel sergisini Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi'nde açan Hayfa, eserlerinde Suriye'de yaşanan ve tüm dünyada yankı uyandıran dramı tuvale aktarırken bir yandan da manzara ve doğa temalarını tuvale aktardı. Resimleri ve azmi Pendik Belediyesi yetkililerince de takdirle karşılanan Hayfa'ya ekipman desteği sağlanarak yeni çalışmalara imza atmasının önü açılmış oldu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmimi hediye etmek istiyorum”

22 yaşındaki Hayfa Dedo, “Türkçe öğretmenim resim yeteneğimin olduğunu fark etti. Küçükken resim yapıyordum. Yeteneğim vardı. Fakat savaştan dolayı 6 yıl resim yapamadım. Bu kursa geldikten sonra bana çok yardımcı oldular. Bu resimleri herkese göstermek istiyorum. Savaştan dolayı yaşadığımız zorlukları tuvalde hep çizmek isterdim. Çok şükür yardımcı oldular çizdim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek için bu resmi ona çizdim ve ona hediye etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Hayfa'nın yeteneğini keşfeden Türkçe öğretmeni Güvercin Gündoğdu ise, "Çocuklarımıza Türkçe öğretirken onlardan da birçok şey öğreniyoruz. Birçok yönlerini geliştiriyoruz. Hayfa'da bu öğrencilerimizden biri, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen, savaşta kaybettiklerine rağmen böyle bir yeteneği olduğunu keşfettik. Bu konuda hiçbir eğitim almamış. Çok güzel resimler çiziyor. Bir hayali vardı. Resim sergisi açmasından bahsetti. Biz de ona şöyle bir teklifte bulunduk. Resim sergisi açmasında yardımcı olduk. Çok mutlu oldu. Biz de onun bu hayalini gerçekleştirebilmek için Pendik Belediyesinin de desteği ile sergiyi açtık" dedi.