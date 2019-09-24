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(ÖZEL) Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarparak durabildi

Beylikdüzü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca vurarak durabildi.

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjde bulunan ağaca vurarak durabildi. Kaza nedeniyle aracın içinde sıkışan sürücüyü sağlık ve itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.


Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle sürücü, aracın içerisine sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan Atilla Münir Turanlı'yı çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucunda Turanlı sıkıştığı araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada yaralanan Turanlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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