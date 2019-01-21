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(Özel) Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan kedi turistlerin ilgi odağı oldu

Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlardan bazıları kediyle fotoğraf çekinirken, bazıları da yemeğini paylaştı.


Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'nın üzerine çıkan bir kedi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Çok sayıda turist anıt üzerindeki kediyi severken, bazı turistler ise sevimli kedi ile öz çekim yaptı. Bir babanın kucağındaki küçük oğluna kediyi sevdirdiği anlar ise renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan, bir genç kadın ise elindeki yemeğini kedi ile paylaştı.



“Onun yemeği yok”


Kedi ile yemeğini paylaşan genç kız Gülşah İnce, “Çok sevimli bir kedi. Yemeğimi onunla paylaştım. Yazık, onun yemeği yok. Benim de evde kedim var. Ben kendime yeniden yemek alırım, o alamaz” dedi.

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