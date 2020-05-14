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(Özel)- Taksim İstiklal Caddesi'nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası

Taksim İstiklal Caddesi’nde aydınlatma lambasının üzerinde yuva yapan karganın, yavrusuna yemek taşıdığı anlar kameraya yansıdı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde aydınlatma lambasının üzerinde yuva yapan karganın, yavrusuna yemek taşıdığı anlar kameraya yansıdı.


İstanbul Taksim'de aydınlatma lambasının üzerinde yuva yapan karganın yavrusuna yemek taşıdığı anlar kameralara yansıdı. İstanbul'un en işlek ve kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son zamanlarda insan yoğunluğu azaldı. Bu durumu fırsat bilerek İstiklal Caddesi'nde aydınlatma lambasının üzerinde yuva kuran karganın dışarıdan yiyecek toplayarak yuvadaki yavrusunu beslediği anlar sıcak görüntüler oluşturdu.

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