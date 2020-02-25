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(Özel) Taksim Metro'da çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı

Taksim Metro’da çocukların eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru kayması yürekleri ağza getirdi.

Taksim Metro'da çocukların eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru kayması yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli eğlencesi kameralara yansıdı.


Taksim Metro'da akşamüzeri yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 1'i kız diğeri erkek iki çocuk, eğlenmek için yürüyen merdivenlerden aşağı doğru hiçbir emniyet olmadan kaymaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında hiçbir şeyi umursamayarak kayan çocukların o anları kameralara yansıdı. Çocukların o durumlarını gören vatandaşlardan kimisi merdivenlere takılıp düşerken bazı vatandaşlar da çocukları uyararak yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Şans eseri yara almayan çocuklar, tehlikeli oyunlarını bir süre sürdürdükten sonra gözden kayboldu.

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