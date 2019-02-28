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(Özel) Taksim Meydanı'nda “Dinazor” şaşkınlığı

Dinazor kostümü giyerek Taksim Meydanı’na gelen bir kişi, Taksim’de yoğun ilgi gördü.

Dinazor kostümü giyerek Taksim Meydanı'na gelen bir kişi, Taksim'de yoğun ilgi gördü. Vatandaşların “dinazora” tepkisi renkli görüntüler oluşturdu.


Taksim Meydanı'na geçtiğimiz günlerde dinazor kıyafeti giyip gelen bir kişiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bir anda dinazor kostümlü şahsı karşısında gören bazı vatandaşlar korkarken, bazıları da fotoğraf çektirdi. Vatandaşların “dinazora” tepkisi renkli görüntüler oluşturdu. Taksim Meydandan İstiklal Caddesine doğru yürümek isteyen dinazor kıyafetli şahsa polis ekipleri tarafından izin verilmediği öğrenildi.

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