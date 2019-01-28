İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Taksim Meydanı'nda hanutçular tekme tokat kavga etti

İstanbul Taksim Meydanı’nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı.

İstanbul Taksim Meydanı'nı mesken tutan hanutçular, müşteri kapmak uğruna birbirine saldırdı. Tekme tokat kavga eden hanutçuları çevik kuvvet polisi güçlükle sakinleştirdi. Taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmazken, yaşanan arbede anları kameralara yansıdı.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı önceki gün hanutçuların tekme tokat kavgasına sahne oldu. Taksim Meydanı'na gelen turist kafilelerini belirledikleri dükkanlara götürerek komisyon alan hanutçuların arasında müşteri kapma yarışı sırasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine girdi. Rant kavgası yüzünden meydana gelen olayı gören Taksim Meydanı'nda görevli olan çevik kuvvet polisleri kavgaya müdahale etti.



Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı


Taraflar arasında tansiyon uzun süre düşmedi. Olayda taraflar güçlükle sakinleştirildi. Ardından olay yerine gelen güven timleri ekipleri tarafları önce kimlik taramasından geçirdi, ardından kavga ile ilgili bilgi aldı. Her iki taraf da tekme tokat kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.


Öte yandan, müşteri yüzünden çıkan kavganın arbede anları kameralara yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine tekme ve yumrukla saldırması görülüyor. Ekiplerin araya girmesi sonucu kavganın daha da büyümeden önlenmesi görüntülere yansıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.