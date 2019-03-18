(Özel) Taksim Meydanı'nda hayrete düşüren dilencilik yöntemi

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir şahsın, turist ve vatandaşlardan para toplamak için yaptığı yöntem herkesi hayrete düşürdü. Ağzına kan torbası koyan ve başındaki simit tepsisiyle dolaşan şahıs, kendini önce yere attı, ardından sahte reçete ile para toplamaya çalıştı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bir dilencinin para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Başına koyduğu simit tepsisiyle yürüyen şahıs, herkesin önünde bir anda düştü. Yardıma koşan turist ve vatandaşlar, şahsı sakin bir yere götürüp su içirdi. Dilenci, para alabilmek için ‘hasta olduğunu ilaç parasının olmadığını belirterek elindeki sahte reçeteyi gelen vatandaş ve turistlere gösterdi.

Bazı vatandaşlar su verip yardım etmeye çalıştı. Ancak şahsı tanıyan ve sürekli aynı numarayı yaptığını ileri süren bazı vatandaşlar da ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahsı Güven Polis Timleri takip etmeye başladı. Bir süre sonra şahıs, yine başında simit tepsisiyle AKM tarafına doğru yürüdü. Daha sonra yine aynı şekilde yere yığılan şahıs, bu sefer ağzına koyduğu küçük bir kırmızı boya torbasını da patlatarak, ağızdan kan geldiğini ileri sürdü.

Vatandaşların duygularını sömüren dilenciyi görenler, yere yığıldığını görünce yardıma koştu. Vatandaşlarla birlikte gelen Güven Timleri, şahsın biraz önce de aynı numarayı yaptığını, vatandaşların duygularını sömürmemesi gerektiğini belirtti. Ancak erkek şahıs elindeki sahte reçeteyi göstererek, ilaç alacak parasının olmadığını iddia etti.

Daha sonra şahsın durumunu gören bir kişi, 50 TL verdi. Para veren yardımsever vatandaş Güven Timlerin uyarmasıyla parasını almak istedi. Ancak duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan şahıs, parayı geri vermedi.

Öte yandan şahsın tepside satmaya çalıştığı ve her seferinde yere savrulan simitlerin ise çok sert olduğu görüldü.

Polis, duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilenci hakkında işlem yaptı.