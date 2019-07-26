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(Özel) Taksim Meydanı'nda kukla oynatan turistlere büyük ilgi

Taksim Meydanı’nda kukla oynatan turistlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Taksim Meydanı'nda kukla oynatan turistlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kukla gösterisini keyifle izleyen vatandaşlar cep telefonları ile görüntü almayı da ihmal etmedi.


İstanbul'da turistlerin uğrak yerlerinden olan Taksim Meydanı'nda vatandaşlar gerçekleştirilen kukla gösterisini keyifle izledi. Önceki akşam iki turist tarafından yapılan kukla gösterisini izleyen vatandaşların yoğun kalabalık oluşturduğu görüldü. Anneler, babalar ve çocuklar düzenlenen gösteride kuklalar ile oynadı. Kalabalık gösterinin sona ermesiyle dağıldı.

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