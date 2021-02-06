İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Taksim'de alkollü kadın polislere zor anlar yaşattı

Taksimde alkollü olduğu öğrenilen kadın polislere zor anlar yaşattı.

Israrla maske takmayan kadın uzun uğraşlar sonunda taksiye bindirilerek evine gönderildi.


Olay, dün saat 20.45 sıralarında Taksim Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan bir kadın yere oturarak çevreye laf atmaya başladı. Taşkınlık yapan kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Güven timlerine bağlı polis ekipleri olay yerine gelerek kadını ikna etmeye çalıştı. Eşyalarını kaybettiğini ve gitmek istemediğini söyleyen kadın polis ekiplerine de hakaret etti. Ailesine ulaşan polis ekipleri kadının ev adresini öğrenerek taksiye bindirdi. Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala kadın taksiyle eve gönderildi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.