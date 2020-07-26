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(Özel) Taksim'de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Taksim Gezi Parkı’nda üç çocuk, elektrik akımına kapılma tehlikesine aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü.

Taksim Gezi Parkı'nda üç çocuk, elektrik akımına kapılma tehlikesine aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü.


Taksim Gezi Parkı'nda üç çocuk çevredekilere aldırış etmeden süs havuzunda yüzdü. Çocukların ilginç görüntüleri kameralara yansıdı. Havuzda ayrıca elektrik olduğu da öğrenilirken, çocuklar vatandaşların uyarılarına aldırış etmedi. Öte yandan bir vatandaş da köpeğini havuzun içine sokarak yıkadı.

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