(Özel) Taksim'de dehşet anları: Özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu

Taksim'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K. (42), sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi. Ancak burada yeniden kavga çıktı.

Tek yumrukla yere serilip komalık oldu

Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.

Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat K.'nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yumruk atan güvenlik görevlisi tutuklandı

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.