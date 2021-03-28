(Özel) Taksim'de dilenci operasyonu

Taksim Meydanı'nda zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.

Operasyon, dün saat 19.00 sıralarında Taksim Meydanı ve çevresinde gerçekleşti. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı tespitler sonucu birçok dilenci toplandı. Araçlara bindirilen dilencilere önce maske dağıtımı yapıldı. Ardından toplanan dilenciler Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü tarafından dilencilere işlem yapıldıktan sonra dilenciler serbest bırakıldı.