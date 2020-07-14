İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Taksim'de “Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada

Taksim Meydanı’nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Taksim Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga “Dövüş Kulübü” filmini aratmadı. Sosyal mesafenin ve maskenin hiçe sayıldığı o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.


Beyoğlu Taksim Meydanı'nda geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Vatandaşların araya girdiği ancak birbirinden ayıramadığı grup, sosyal mesafe ve maske kuralını da unuttu. Dövüş Kulübü filmini aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.