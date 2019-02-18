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(Özel) Taksim'de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketini ikince kez çalındı

Taksim Meydanı’na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı.

Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.


'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. 2018 yılının Aralık ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.



“Bu hepimiz için”


Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, “Kablonun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım” dedi.

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