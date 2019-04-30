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(Özel) Taksim'de hünerlerini sergileyen köpek, vatandaşların ilgi odağı oldu

Regra isimli 4 yaşındaki köpeğin Taksim Meydanı’nda yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Regra isimli 4 yaşındaki köpeğin Taksim Meydanı'nda yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.


Regra isimli 4 yaşındaki köpeğin gösterisi Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle izlendi. Sahibi, Regra'nın önüne bir voleybol topu koydu ve topa tekme atarak Regra'nın havada yakalamasını sağlamaya çalıştı. Regra, kendisine atılan voleybol topunu ani bir refleksle havada yakalayarak izleyicilerden büyük alkış aldı. Yoldan geçen vatandaşlar da Regra'yla oynamak istedi ve Regra neredeyse tüm atışları başarıyla havada yakaladı. O anlarda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluştu.

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