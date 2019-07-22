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(Özel) Taksim'de İBB zabıtasından seyyar satıcılara sert müdahale

İstanbul’un Taksim Meydanı’nda İBB’ye bağlı motorlu zabıta ekipleri izinsiz çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi.

İstanbul'un Taksim Meydanı'nda İBB'ye bağlı motorlu zabıta ekipleri izinsiz çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Zabıtanın müdahalesiyle meydanda gerginlik yaşanırken vatandaşlar yaşanan arbedeyi film izler gibi izledi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta görevlileri dün akşam saatlerinde Taksim Meydanı'nda çay ve kahve satışı yapan seyyar satıcılara baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin sert müdahalesi üzerine gerginlik yaşandı.


Zabıta ekiplerinin kendilerine yapmış oldukları müdahaleye direnen kişiler eşyalarını vermek istemediler.


Zabıtanın müdahalesi sırasında yaşanan çıkan arbedeyi vatandaşlar film gibi izledi.

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