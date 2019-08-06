(Özel) Taksim'de Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi

Kızılderili sanatçılara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar gösteri anlarını cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı İstanbul'un önemli simgelerinden Beyoğlu Taksim Meydanı, bu sefer Kızılderili sanatçıları ağırladı. Meydanda üzerilerinde Kızılderili kıyafetiyle müzik çalan gruba yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Çaldıkları şarkılarla vatandaşları eğlendiren grup izleyenlerden alkış aldı. Bazı turistler üzerilerinde Kızılderili kıyafeti olan müzik grubuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazıları ise müzik çalan grubu cep telefonlarına kaydetti.