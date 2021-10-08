(Özel) Taksim'de kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 9 bin 257 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler dün akşam saatlerinde trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguladı. Uygulamada ters yönden gelen, evrakları eksik olan, kural ihlali gerçekleştiren ve belediye ruhsatı olmayan ya da süresi bitmiş sürücülere ceza yağdı.

Toplam 9 bin 257 Türk Lirası cezai işlem uygulandı

Taksim Meydanında araç kullanan 11 motor sürücüsüne 3 bin 454 Türk Lirası, levha ve işaret ihlali yapan 17 sürücüye 2 bin 448 Türk Lirası, süresi dolup ehliyeti ile araç kullanan 1 sürücüye 543 Türk Lirası ve yasak park ihlali yapan 15 sürücüye 2 bin 160 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.