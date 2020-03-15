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(ÖZEL) Taksim'de lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkaran adama para cezası

Taksim Meydanı’nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı şahsa 2 bin 228 lira ceza kesildi.

Taksim Meydanı'nda lüks aracının egzozundan susturucuyu çıkarıp gürültü yaparak ilerleyen Iraklı şahsa 2 bin 228 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, aracı otoparka çekti.


Taksim Meydanı'nda yaklaşık 600 bin TL değerindeki lüks aracıyla seyahat eden Iraklı Kamil Haydar Abbas isimli bir kişi, aracının polis tarafından çekilmesiyle önce ne olduğunu anlamadı. Sıraselviler Caddesi'nde aracı kenara çekilen Abbas, polisin kendisine arabadan gelen aşırı gürültüyü sorması üzerine sesin motordan geldiğini iddia etti. Ancak polisler aracı incelediğinde egzozdan susturucunun çıkartıldığını ve sesin egzozdan geldiğini anladı. Aracın egzozunun değiştiğini ve aşırı ses çıkardığını gören polisler sürücü Kamil Haydar Abbas'a 2 bin 228 lira değerinde ceza kesti. Ardından vatandaşların meraklı bakışları arasında trafik ekipleri tarafından araç, Kasımpaşa Otoparkı'na çekildi. Bazı vatandaşların ise araç çekilirken fotoğraf çektiği görüldü.

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