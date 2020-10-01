(Özel) Taksim'de mağazadaki sıra kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınla saçını çekmeye çalıştığı diğer bir kadının sevgilisiyle yaşanan arbede güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abbas Aslan sevgilisiyle birlikte akşam saatlerinde cadde üzerinde bir giyim mağazasına geldi. Mağazada bir süre alışveriş yapan çift ardından beğendiklerini satın almak için kasa sırasına girdi. O esnada kimliği belirsiz genç bir kadın, kasa sırasına kaynak yapmak istedi. Ancak sıradaki başka bir kadın, kendisini uyararak sıranın en arkasına geçmesini söyledi. Bu duruma sinirlenen kadın, kendisini uyaran kadının alışveriş yaparak mağazadan çıkmasının ardından iddiaya göre arkasından hakaret ve küfür etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Aslan'ın sevgilisi ise, kadın tepki göstererek konuyu uzatmamasını söyledi.

Saçını çekmeye çalışınca ortalık karıştı

Ancak uyarıları dikkate almayarak söylemlerini daha da ağırlaştıran kadın, bu kez de Aslan'ın sevgilisiyle tartışmaya başladı. Dakikalarca süren tartışma sonrasında kadın, Aslan'ın sevgilisinin saçını çekmeye çalıştı. Saldırıyı fark ederek eliyle önleyen Aslan ise kadını iterek uzaklaştırmak istedi. Ancak saldırgan kadının Aslan'ın kız arkadaşını itmeye devam etmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Arbede Aslan'ın kız arkadaşının da karşılık vermesi üzerine büyüyen arbede, mağaza çalışanının araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından alışverişini yapan saldırgan kadın ile Aslan ve kız arkadaşı mağazadan ayrıldı. Çiftin kadından şikayetçi olmadığı öğrenildi.