(Özel) Taksim'de önlem almadan metrelerce yüksekten iskele söktüler

Taksim'de bir binanın dış cephe çalışmaların tamamlanmasının ardından işçilerin herhangi bir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekteki iskeleyi sökmeye çalışması tehlikeye davetiye çıkardı.

Taksim Meydanı'nda bir binada iskeleyle yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından iskelenin sökümüne başlandı. İki kişinin herhangi bir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte iskele sökümü yapması dikkat çekti. İşçilerin zaman zaman bina camlarının demirlerine tutunarak iskeleyi sökmeye çalıştığı görülürken önlemsiz yapılan çalışma tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar ise kameralara yansıdı.

“Vatandaş canını hiçe saymış ne anlamı kaldı o zaman”

İşçilerin tehlikeli bir ortamda çalıştığını ifade eden Musa Ateş, “Tehlikeli bir şey yapılıyor can güvenliğini sağlamak için evvela iskele bağlanacak. Ondan sonra işe başlayacak. Fakat gördüğüm vatandaş canını hiçe saymış ne anlamı kaldı o zaman. İnşaatta düştü, ölüm oldu bu vaziyette tabi ki ölüm olur. Kendi kendine hayatını tehlikeye atmış” dedi.