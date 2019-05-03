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(Özel) Taksim'de şarkı söylen İranlı turistler büyük ilgi gördü

Taksim’de bir grup İranlı turist çimenlerin üzerine oturarak şarkı söyledi.

Taksim'de bir grup İranlı turist çimenlerin üzerine oturarak şarkı söyledi. Turistlere, çevredeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


İran Azerisi oldukları öğrenilen bir grup turist, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın yanında Türkçe ve Azerice şarkılar söyledi. Turistlerin çimlerinin üzerinde seslendirdiği şarkılara, o esnada oradan geçen vatandaşlarda eşlik etti. Adeta müzik şölenine dönüşen o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.


Taksim'de şarkı söyleyenlerden biri olan ve İran'dan Türkiye'ye çalışmak için geldiğini belirten Hamid Canbaş, “Hepimiz İranlıyız, Türkiye'ye 1 ay önce geldik. Buradaki arkadaşların hepsi turist, biz de çalışamaya geldik. Burada tekstil işinde çalışıyoruz. Buradaki turist arkadaşlar İran'da öğrenci. Azeri dilinde şarkı okudular. Türkçe de okudular, biz Türk'üz, İran Azerisi'yiz. Sizi burada gördük, çok sevindik, çok memnun olduk” dedi.

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