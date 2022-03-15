(ÖZEL) - Taksim'de silahlı saldırgan kafede dehşet saçtı: 2 yaralı

Taksim'de bir handa bulunan kafede kimliği belirlenemeyen şahıs silahla dehşet saçtı. İki kişinin yaralandığı olayda silahlı saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay 01.00'da Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarihi han içerisinde bulunan bir kafede kimliği belirlenemeyen şahıs silahı ile 2 kişiyi yaraladı.

İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Silahlardan çıkan mermilerin hedefi olan iki kişi de yaralandı. Olayın yaşandığı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kafede inceleme gerçekleştirildi

Olay yerine gelen inceleme ekipleri de kafenin içerisinde ve dışında geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.