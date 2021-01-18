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(Özel) Taksim'de sokakta kalan evsizler otele yerleştirildi

Taksim’de tünel alt geçidinde kalan evsizler Beyoğlu Kaymakamlığınca bir otele yerleştirildi.

Taksim'de tünel alt geçidinde kalan evsizler Beyoğlu Kaymakamlığınca bir otele yerleştirildi. Evsizlerden kalan eşyalar ise temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı.


Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmesi, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kalacak yeri olmayan evsizler kendilerini soğuktan korumak için kapalı alanlara sığındı. Taksim'de bulunan tünel alt geçidinde de evsizlerin metro girişi önünde kendilerine yer yaparak orada kaldıkları görüldü. Tünelde kalan evsizler özel eşyalarını metroya inen merdivenlerin demirlerine astı. Oradan geçen vatandaşlar hoş olmayan bu görüntüyle karşılaşınca durumu polise bildirdi.


Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Kısa sürede metro girişine gelen ekipler, orada uyuyan onlarca evsizin olduğunu gördü. Ekipler, bu kişilerin yanlarına giderek kendilerini uyandırdı. Daha sonra, burada kalmalarının doğru olmadığını, buradan ayrılmaları gerektiğini söyledi. Ardından sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar araçlara bindirilerek, Beyoğlu Kaymakamlığınca bir otele yerleştirildi. Evsizlerden geriye kalan eşyaları temizlik ekiplerince kaldırılarak çöp araçlarına yüklendi.

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