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(Özel) Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim’de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı.

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.


Taksim'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmazken, tacizciler de güven timlerinin sıkı takibindeydi. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza 2 şahıs yaklaştı. Genç kızları rahatsız etmeye başlayan şüpheliler güven timlerince fark edildi. Genç kızlara yaklaşan şahıslar güven timleri tarafından gözaltına alınırken o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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