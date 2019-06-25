(Özel) Taksim'de taksicinin ihmali engelli adamı yaralıyordu

Çevredeki vatandaşlarca yerden kaldırılan adam tekerlekli sandalyeye konuldu.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre taksi ile seyreden engelli adam, cadde üzerine geldiğinde duran araçtan inmek istedi. Kapıyı açan engelli adam tekerlekli sandalyeye geçmeye çalıştığı esnada taksinin bir anda ilerlemesiyle yere düştü. Hemen çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan engelli adam, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Taksi sürücü ise araçtan inerek engelli adama baktıktan sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yakını tarafından götürülen engelli adam daha sonra gözden kayboldu.