(Özel) Taksim'de uygulamada ilginç anlar: “Çakar kullanmıyorum, çocuğum için almıştım”

Taksim'de polis ekipleri tarafından kapsamlı bir şekilde “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada durdurulan bir otomobilin bagajından bıçak, sopa, sahte kimlik ve çakar çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, “Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim ödevi vardı onun için yapmıştım” dedi.

İstanbul 'un çeşitli noktalarında özel harekat destekli asayiş denetimi yapıldı. Havadan da helikopter ile desteklenen denetimler gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki denetimlere, özel harekat destekli emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerce asayiş denetimi yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini polisler sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

“Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim”

Polis ekiplerinin şüpheli olarak durdurduğu bir araçta arama yapıldı. Araçtaki aramalar sonucu bir adet bıçak bir adet sopa ve bir adet çakar çıktı. “Çakar kullanmıyorum o sadece çocuğum için göstermiştim ödevi vardı onun için yapmıştım” dedi. Bıçak ve sopa için ise şu ifadeleri dile getirdi “Bıçak kullanılan bir şey değil, ava gidiyorum onun için yanımda. Sopa da herhangi bir kavga anında kendimi korumak için” ifadelerini kullandı.