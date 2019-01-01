(Özel) Taksim'de yerlerde süründüren şüpheli paket paniği

İstiklal Caddesi'nde dün akşam bir iş yerinin önüne bırakılan çantanın polis tarafından fünye ile patlatılması sırasında adeta izdiham yaşandı. Fünyenin patlatılmasıyla caddede sesten büyük bir panik yaşanırken, sağ bacağı olmayan bir şahıs kendisin engelli sandalyesinden atarak sürünerek kaçmaya başladı. Büyük panik sırasında bazı vatandaşlar gözyaşı dökerken, bazı dükkan sahipleri de kepek kapattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay dün akşam 21.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir iş yerinin önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çanta üzerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik önlemi alıp bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları çanta üzerinde inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Şüpheli çantada kağıt çıktı

Fünye ile patlatılan çantadan kağıt parçaları çıktı. Çantayı inceleyen bomba imha uzmanı her hangi bir olumsuzluk olmadığını anladı. İçinden kağıt çıkan çanta ekipler tarafından incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Çantanın fünye ile patlatılması sırasında durumdan habersiz caddede gezen vatandaşlar ne yapacaklarını şaşırdı. Fünye ile çantanın patlatılması sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Engelli sandalyesinde bulunan ve tek bacağı olmayan bir şahıs kendini yere atarak sürünerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada bazı vatandaşlar gözyaşı dökerken, bazı dükkan sahipleri kepenkleri kapattı. O anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.