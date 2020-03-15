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(Özel) Taksim'de yürüyen merdivende cüzdan hırsızlığı

Taksim Tünel’den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı.

Taksim Tünel'den meydana çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanan yabancı uyruklu kadın hırsızlık şoku yaşadı. Kadının cebindeki cüzdanı çalan kadın, bu kadarına da pes dedirtti.


Olay, Taksim Tünel'de saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Mona Abas adlı kadın tünelden Taksim Meydan'a doğru çıkmak için yürüyen merdivenleri kullanmak istedi. Bu sırada yanına yaklaşan Hanan S. adlı yine yabancı uyruklu bir başka kadın, yürüyen merdivenlerde Abas'ın cebine elini atarak cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Mona Abas, kadını yakalamak istedi ancak başarılı olamadı. Ardından Abas durumu polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu şüpheli kadın yürüyen merdivenlerde yakalandı. Uzun süre polise direnen Hanan S., ifadesi alınmak üzere Taksim'de görev yapan Güven Timleri tarafından Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

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