İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Taksim'de zeybek oynayan öğrencilere yoğun ilgi

Taksim Meydanı’nda zeybek oynayan bir grup üniversite öğrencisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'nda zeybek oynayan bir grup üniversite öğrencisi vatandaşların ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar öğrencilere eşlik ederken, bazıları da o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.


Namık Kemal üniversite'sinden İstanbul Üniversitesi'nin düzenlediği şenliklere katılmak için İstanbul'a gelen bir grup öğrenci Taksim Meydanı'nında zeybek oynadı. 7 üniversite öğrencisinin zeybek gösterisini çevrede bulunan vatandaşlar ilgi ile izledi. Bazı vatandaşlar öğrencilere eşlik ederek figürleri öğrenmeye çalıştı. Bazıları da o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.


"Böyle bir ortamda şenlik yapalım dedik"


Zeybek oynayan grubun içinde bulunan Ayşenur Çavuş, “Namık Kemal Üniversitesinden geliyoruz. Gösteri yapacağız İnşallah. İstanbul Üniversitesinin bizi davet ettiği şenliklere katılacağız. Biz de böyle bir ortamda şenlik yapalım dedik kendi aramızda" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.