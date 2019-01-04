(Özel) Taksim'in siluetine Çamlıca Kulesi

Çamlıca Kulesi inşaatında sona doğru yaklaşılırken sosyal alanların bulunacağı kulenin 10 katı tamamlanmış hali Taksim Meydanı'ndan görünmeye başladı. Taksim Meydanı'ndan görülen Çamlıca Kulesi meydan ile birlikte havadan görüntülendi.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatı devam ederken, kule Taksim Meydanı'ndan da belirgin bir şekilde gözükmeye başladı. Kulede restoran, kafeterya gibi sosyal alanların bulunacağı 10 kat tamamlandı. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede, son olarak 4 kattan oluşan blok da hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı. Böylece Taksim Meydanı'ndan belirgin bir şekilde gözüken kule vatandaşların beğenisini topladı. Kulenin bin 400 ton ağırlığında hidrolik krikolarla içinden yükseltilen anteninin üzerinde ikaz ışıkları belli oluyor. Taksim Meydanı ile birlikte havadan görüntülenen kulede inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Çekilen görüntülerde Anadolu Yakası'nda yükselen gökdelenlerin yanında Çamlıca Kulesi net bir şekilde gözüküyor.

“İstanbul'daki en yüksek kule olacak”

Taksim Meydanı'na yakın bir yerde oturduğunu ifade eden Levent Göçken, “Çamlıca Kulesi'ni Taksim'den fark etmiştim, İstanbul'a bir şeyler katıyor bence. İstanbul'daki en yüksek kule olacak. Ben Sapphire kulesine birkaç kez çıkmıştım, o da İstanbul'a bir şeyler katıyor ama bu tarz bir kule Anadolu Yakası için çok iyi olacak. Özellikle turistlerin gezmeleri için güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Anadolu Yakası'ndaki bir kuleyi buradan görmeleri gayet güzel oldu bence” ifadelerini kullandı.

“Taksim'den gözüküyor olması demek Dünya'ya tanıtmak demektir”

Ümraniye'de oturduğunu ve Çamlıca Kulesi açıldığında ilk ziyaretçilerden olmak istediğini vurgulayan Mehmet Ali Gündüz, “Çamlıca Kulesi'nin Taksim'den gözüküyor olması demek dünyaya tanıtmak demektir. İstanbul'a gelen bir turist Taksim'e gelecek. Buraya geldiğinde ise Çamlıca Kulesi'ni görecek ve oraya gitmek isteyecek. Yani Türkiye için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çamlıca Kulesi'nde restoran ve seyir terasları bulunacak

İstanbul'un önemli sembollerinden olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran yapılması planlandı. Kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasını vatandaşlar ziyaret edebilecek. Kuleye iniş ve çıkışta ise hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin 2019 yılı içinde hizmete açılması bekleniyor.