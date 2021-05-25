(Özel) Taksiye çarpan motosikletli havada takla attı, o anlar kamerada

Beyoğlu'nda siparişi yetiştirmek üzere boş yolda sür'atli bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan taksiye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklenen kurye ve taksideki kadın yolcu yaralandı.

Olay, geçtiğimiz 27 Nisan Salı günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Efendi Keskinoğlu, 34 TAY 71 plakalı taksisine yolcu Gamze Baş'ı alarak adrese doğru seyretmeye başladı. Keskinoğlu cadde üzerinde seyrettiği esnada sola dönüş yapmak istedi. O esnada taksiye siparişi yetiştirmek için boş yolda sürat yapan 34 DMA 418 plakalı motosikletli kurye Yusuf İslam Yılmaz, çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan motosikletli havada takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu Yılmaz ve taksideki Baş yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Havada takla atarak yere savruldu

Görüntülerde, taksi sola dönüş yapmaya çalışıyor. Hızla gelen motosikletli ise taksiye çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletli havada takla atarak yere savruluyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Yılmaz ve Baş'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.