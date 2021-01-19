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(ÖZEL) Tamirhanede pitbull paniği kamerada

Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu. Karşılarında bir anda pitbull cinsi köpeği gören işçiler sağa sola kaçıştı. İşçilerin korku dolu anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi


Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi. Pitbullu gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı. Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı. İşçiler, tamirhane çevresinden ayrılmayan pitbullu son çare olarak çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.



“Sabahtan beri buradan ayrılmıyor”


Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi” ifadelerini kullandı.

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