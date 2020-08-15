(Özel) Tarihi Narmanlı Han'daki kafede çanta hırsızlığı kamerada

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 189 yıllık Tarihi Narmanlı Han'ın içerisindeki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı çantası, cerrahi maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Haziran Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tarihi Narmanlı Han'daki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1831 yılında inşa edilen ve çeşitli amaçlarla kullandıktan sonra 2016 yılında restore edilen tarihi handaki bir kafeteryaya gelen genç bir kız, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kızın yan tarafındaki masada oturan cerrahi maske bir şahıs, çantayı fark etti. Bir süre yan masaya bakan şahıs ardından masada oturduğu arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak çantayı yere düşürdü.

Kaşla göz arasında çaldı

Genç kızın çantasının düştüğünü fark etmemesi üzerine bir süre daha bekleyen şahıs, sandalyesinde ceketini eline alarak yerdeki çantayı kendisine çekmeye başladı. Çantayı yavaş yavaş ayağının altına getiren şahıs çantayı yerden alarak kucağına koydu. Çantayı ceketinin arasına koyarak gizleyen şahıs ardından arkadaşıyla birlikte hızla kafeteryadan ayrılarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis cerrahi maskeli hırsızın peşinde

Genç kız çantasını bulamaması üzerine durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi üzerine çantanın çalındığı görüldü. Bunun üzerine yetkililerin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.