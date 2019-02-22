(Özel) 'Tavuklarımızı yiyor' deyip köpeklere kurşun yağdırdı

Arnavutköy'de bir kişi 'tavuklarımızı yiyor' deyip tüfekle rastgele köpeklere ateş etti. Bir köpeği kalçasından ve ayağından yaralayan adama, olay yerinden geçen hayvanseverler tepki gösterdi. Yaralı köpek kaçarak kurşunlardan kurtulurken, o anlar bir hayvansever tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay,dün Arnavutköy Yassıören Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, köfteci dükkanı işleten bir kişi, eline aldığı tüfekle tavuklarını yediğini söylediği sokak köpeklerine rastgele ateş etmeye başladı. Köpeklerin üzerine kurşun yağdıran şahıs bir köpeği kalçasından ve ayağından yaraladı. Olayı gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hayvanseverlerden gelen tepki üzerine şahıs,"tavuklarımı yiyorlar" diyerek kendini savundu.

Yaralı köpeğin kaçtığı o anlar cep telefonu kamerasında

Durumuma tepki gösteren bir hayvansever, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüfekle köpeklere ateş eden şahsın uzun süre köpekleri kovaladığı görülüyor. Kurşunların hedefi olan köpek ise aksayarak olay yerinden kaçıyor. Şahıs kendine tepki gösteren hayvansevere 'Tavuklarımızı yiyor ' diyerek kendini savunuyor.

Jandarma ekipleri inceleme başlattı

Tepkiler artınca şahıs olay yerinden uzaklaştı. Acı içinde kıvranan yaralı köpek de olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, tüfeğe el koyarak inceleme başlattı. Hayvan hakları savunucularının olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.