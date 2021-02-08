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(Özel) Tedbirleri hiçe sayanlara baskın: 32 kişiye 109 bin lira ceza

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamaya rağmen açık olduğu belirlenen 3 iş yerine baskın düzenledi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 32 kişiye toplamda 109 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. Hakkında arama kararı bulunan 2 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda ilçe genelinde denetimlerde bulundu. Polis ekipleri, alınan tedbirlere aykırı şekilde faaliyette olduğu belirlenen üç iş yerine baskın düzenledi.


32 kişiye 109 bin lira ceza


Adreslerde yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 32 kişiye 101 bin 760 lira, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye ise 7 bin 500 lira olmak üzere toplamda 109 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.


Hakkında arama kararı bulunan iki kişi yakalandı


Öte yandan, kimlik kontrolleri sırasında, "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan hakkında arama kararı bulunan Engin İ. ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burhan K. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Çalışmaların ardından ruhsatsız olduğu tespit edilen iki iş yeri de zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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