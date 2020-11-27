İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) ‘Televizyon izlemiyorum, haberim yok' dedi cezadan kurtulamadı

Taksim’de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı.

Taksim'de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı. İstiklal Caddesi'nde sigara içen bir vatandaş, “Televizyon izlemiyorum. Cezadan haberim yoktu” diyerek kendini savundu.


Türkiye'de korona virüs vakalarının artış göstermesiyle maske ve sigara denetimleri sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimde maske takmayanlar ile sokakta sigara içenlere cezai işlem uyguladı. Bazı turistler polislerle tartışarak zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise yasaktan haberi olmadığını söyleyerek kendini savundu. Televizyon izlemediğini iddia eden bir vatandaş uzun süre kimliğini vermemekte ısrar etti. Vatandaşlar ve turistler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kaçamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.