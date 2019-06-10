(Özel) TEM otoyolunda lüks otomobilli düğün konvoyunda “drift” terörü

O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan yayınladı.

İstanbul TEM otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup, salona gitmek için yola çıktı. Konvoy halinde ilerleyen grup, bir süre sonra Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde TEM otoyoluna saptı. Grup ilerlediği esnada içlerinden biri lüks otomobiliyle bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Trafiği kesmesinin ardından maganda dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Kentte adeta terör estiren magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin adeta altını üstüne getiren magandaların yakalanması için çalışma başlattı.